يعقد 31 يوليو المقبل.. كيف يسجل المصريون بالخارج في مؤتمر وزارة الهجرة؟

كتب- إسلام لطفي:

حدَّدت وزارة الهجرة كيفية تسجيل المصريين بالخارج، لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي تنطلق يوم ٣١ يوليو المقبل.

وطالبت الوزارة المصريين بالخارج بسرعة التسجيل في المؤتمر الذي يعتبر لقاءً سنويًا يضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

ويتطلب التسجيل تحديد اسم دولة الإقامة بالخارج، وإذا كان الشخص يمثل نفسه فقط أم عضوًا في هيئة أو مجلس أو بيت مصري أو جمعية أو اتحاد.

ويمكن التسجيل عبر الرابط: اضغط هنا

وخلال المؤتمر تتحدث وزيرة الهجرة وممثلي الوزارات مع المصريين في الخارج عن مقترحاتهم وأفكارهم، ومناقشة رؤاهم وعرض المزيد من التفاصيل عن فرص الاستثمار في مصر والمحفزات المختلفة، علاوة على موضوعات متنوعة وجلسات مختلفة حول التجنيد والتأمين وغيرهم.

اقرأ أيضًا:

"تعاونيات الإسكان" تطرح 361 شقة في 4 أماكن (خصم للكاش)

أقل شقة بـ700 ألف.. أسعار الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (موجة تقلبات جوية)

الحكومة: بيع الكهرباء المُنتجة من محطات الطاقة الجديدة لشركات الاتصالات