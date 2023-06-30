وزير التنمية المحلية يهنئ وزير الدفاع بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال اللواء هشام آمنة، في نص البرقية: يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة وأتقدم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، وأن أتقدم بأطيب وأرق التهاني القلبية، ذاكرين بكل فخر وإعزاز تلك الملحمة التي خرج فيها الشعب المصري العظيم مع أبناء القوات المسلحة والشرطة مساندين ومؤازرين بعضهم البعض ليصنع واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصر.

وأضاف: متمنيا من الله عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ الله لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل عام وأنتم وشعب مصر بخير وسلام.