قصور الثقافة تبدأ في حصر عناصر التراث غير المادي بالوادي الجديد

كتب- محمد شاكر:

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في حصر عناصر التراث الثقافي اللامادي لمحافظة الوادي الجديد، عبر بعثة ميدانية استطلاعية من باحثي الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، انطلقت أعمالها أمس الأول، ​ضمن فعاليات الاحتفال بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023.

يترأس البعثة الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس اللجنة العلمية لأطلس الماثورات الشعبية المصرية، وبحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ود. شيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، وفريق بحثي من عدد من المحافظات المختلفة من سوهاج، والمنيا، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، ووجود لجان تحكيم من المسرحيين لمشاهدة عروض مسرح الكبار والطفل بفرع ثقافة الوادي الجديد.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، إن البعثة تتركز أعمالها في حصر مجتمعي لمدينتي الداخلة والخارجة بجمع موضوعات ذات طابع خاص تؤكد علي الخصوصية الثقافية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد، وتأتي في إطار برنامج شامل للهيئة يهدف لتكثيف حالة الزخم الثقافي والفني بعاصمة الثقافة المصرية، تقدمه الهيئة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبدعم وتعاون اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وما يقدمه للثقافة والفنون بالمحافظة، مؤكدا على متابعة الهيئة تنفيذ توصيات المؤتمر العام لأدباء مصر الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة بالبرامج المقدمة بالمحافظات والمناطق الحدودية والنائية.