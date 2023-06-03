زخم ثقافي وفني كبير في اليوم الأول لقافلة قصور الثقافة بمركز شباب العباسية

كتب- محمد شاكر:

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، الجمعة، أولى الفعاليات الثقافية والفنية، لقافلة قرية العباسية بإدفينا، ضمن جولات القوافل الثقافية، التي تجوب معظم القري والأماكن النائية لتحقيق العدالة الثقافية بتلك المناطق.

حيث شهد مركز شباب العباسية بإدفينا، زخما ثقافيا وفنيا كبيرا في اليوم الأول لانطلاق القافلة، التي قدمت باقة متنوعة من الورش الفنية بمشاركة معظم أبناء وفتيات القرية منها، ورشة تعليم أساسيات فن الرسم والتلوين على الورق نفذها حسين القزاز، ورشة الرسم والتلوين علي الوجه مع حسن البنا وحسين القزاز، ورشة تعليم التريكو وعمل قاعدة حامل للمصحف الشريف وهلال رمضان تنفيذ نجاح عبد الهادي، ورشة تدوير الخامات من الفوم جليتر وتنفيذ أشكال منه كعروسة المولد تنفيذ إيمان جعفر، ورشة تصميم إكسسوارات وتنفيذ حلي وقلادة وغيره باستخدام الخرز الملون تنفيذ نادية حنفي، إلى جانب ورشة الحكي مع حنان الجزار التي تحدثت عن أهمية التواضع في تعاملاتنا اليومية، بالإضافة إلى ورشة اكتشاف مواهب أبناء القرية في مجالات الشعر والإلقاء والغناء والإنشاد الديني تنفيذ وائل الشبكي.