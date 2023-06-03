وزيرة الهجرة تدعو الجالية المصرية بإنجلترا للمشاركة في المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج



كتب- إسلام لطفي:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأنبا أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية في لندن، وممثل البابا تواضروس لدى حكومة المملكة المتحدة، والحاصل على وسام المملكة البريطانية بدرجة ضابط.

وأشادت باهتمام الكنيسة القبطية بملف الشباب وحرصه على التواصل معهم والترابط بين المصريين في المهجر، ما يشكل داعماً أساسيًا لاحتفاظهم بالهوية المصرية رغم البعد، مؤكدة أن الجاليات المصرية في إنجلترا متميزة وتضم المزيد من العلماء والباحثين ورجال الفكر والعلم والاقتصاد والأعمال والأطباء والمهندسين والطلبة النابهين، لافتة إلى أن هناك تعاونا دائما ومستمرا لتوفير الكوادر وتدريب ونقل الخبرات للوطن في كافة القطاعات سواء الصحة والتعليم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات التي يبرز فيها المصريون بالخارج عامة وانجلترا خاصة.



من جهته، أعرب الأنبا أنجيلوس عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، والتعاون والعلاقة الطيبة التي تجمعهما منذ سابق عملها كسفيرة لمصر في آيرلندا، وأعلن ترحيبه بالتعاون مع الوزارة، وأضاف: نتطلع إلى وجود تعاون مشترك بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية في بريطانيا التي تحظى بمكانة متميزة داخل المجتمع البريطاني، وبأبناء الجالية المصرية المتميزين في شتى المناحي، العلمية والصحية والاجتماعية إلى جانب مجالات التنمية المستدامة، كما تسعى لتنمية العلاقات والترابط بين أبناء الوطن للتعظيم من أثرهم الإيجابي في المجتمع والتأكيد على أهميتهم، مشيدا ايضاً بدور السفير المصري في لندن والقنصل العام المصري اللذين يحظيان بالكثير من الاحترام والمودة والخلق الكريم.

وتناول اللقاء الحديث حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة تدعيم الروابط مع الرموز المصرية ببريطانيا.



واستعرض النشاط المكثف للكنيسة القبطية في لندن وتوابعها، مشيرا إلى ترحيبه بتعزيز الروابط مع الخبراء المصريين بلندن وتوابعها والشباب والدارسين، في حين قامت سيادتها باستعراض أهم مشروعات ومبادرات الوزارة التي ترى دورا هاما للجالية المصرية في بريطانيا في تعظيم نجاحاتها والاستفادة من خبرائها في إنجلترا لدعمها، بما في ذلك مجلس شباب العلماء والخبراء المصريين الذي تسعى الوزارة لأن يكون على أعلى مستوى من التميز العلمي، وجهود مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وخلق الفرصة البديلة للعمالة المصرية، ودعم شبكات الأطباء والعلماء المصريين، وتعظيم مشاركة المصريين في الخارج في المشروع الحديث الخاص بشركة المصريين في الخارج للاستثمار.



كما دعت الوزيرة الجالية في إنجلترا للمشاركة في المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج والذي سيعقد في نهاية يوليو المقبل، وفي مؤتمر "مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع أفريقيا" والذي سيعقد في الربع الأخير من العام، وقد دعا الأنبا أنجيلوس الوزيرة للزيارة ولقاء الجالية المصرية والتعرف بشكل مباشر على طموحاتهم وآمالهم فيما يتعلق بدعم الترابط مع مصر وهي الدعوة التي وعدت بتلبيتها في أقرب فرصة مناسبة.