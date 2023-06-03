روسيا في المقدمة.. رئيس الحجر الزراعي: مصر استوردت ما يقارب 5 ملايين طن قمح من الخارج



كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر واحدة من أكبر دول العالم المستوردة للعديد من المحاصيل الاستراتيجية؛ خصوصًا القمح والذرة والفول، موضحًا أن إجمالي ما تم استيراده من القمح بلغ 4 ملايين و521 ألفًا و40 طنًّا خلال الفترة من 1 يناير حتى 29 مايو 2023.



وأضاف العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن روسيا تأتي في المركز الأول من حيث الكمية التي يتم استيرادها بواقع 3 ملايين و876 ألفًا و626 طنًّا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تأتي في المركز الثاني على الرغم من الأحداث الجارية.



ولفت رئيس الحجر الزراعي إلى أن إجراء هذه الشحنات ضمن خطة الدولة المصرية لتوفير المخزون الاستراتيجي، مضيفًا أن الفحص يتضمن الفحص الظاهري، وسحب عينات من القمح؛ وإرسالها إلى معامل التحاليل المعتمدة دوليًّا؛ للتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات المصرية والعالمية.



وتابع العطار بأن الشحن من روسيا بصفة عامة كان متوترًا؛ ولكنه لم يتوقف، على عكس أوكرانيا، موضحًا أنه لن توجد أزمة لدى مصر في استيراد القمح.



وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن هذه الدول تقدم لمصر سعرها لتختار بين العروض والمناقصات وأفضل الأسعار، وأن أية دولة تتفق مواصفاتها مع مصر يتم الاستيراد منها.



وتعد مصر المستورد الأكبر للقمح في دول الشرق الأوسط؛ حيث تستورد من روسيا وأوكرانيا 13 مليون طن، ما يعادل 90% من احتياجاتها، كما أنها الأولى عالميًّا في استيراد الذرة من أوكرانيا خلال الموسم الزراعي 2020-2021.