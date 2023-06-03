بالصور.. طالبات الثانوية الأزهرية يتوجهن للجان في أول أيام الامتحانات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- إسلام فاروق:

بدأ طلاب وطالبات القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، التوجه إلى لجان الامتحانات قبل دقائق من انطلاق أول أيام الدور الأول في مادتي "الفقه والحديث".

وأعلن الأزهر الشريف، انتهاء جميع المناطق على مستوى الجمهورية من الاستعداد لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية والتي تنطلق وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

ورصدت عدسة مصراوي توجه الطالبات إلى لجان الامتحانات من أمام معهد فتيات المنطقة السادسة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بجولات تفقدية ببعض المعاهد لمتابعة الامتحانات، والتأكد من توفير أجواء هادئة لجميع الطلاب والطالبات داخل اللجان.