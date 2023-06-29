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جهاز القاهرة الجديدة يعلن مواعيد تسليم أول دفعة من "سكن مصر" بأرض المعارض

02:44 م الخميس 29 يونيو 2023

سكن مصر

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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة، تسليم أول دفعة من الشقق بمشروع سكن مصر يوم 23 يوليو المقبل، وذلك للمتقدمين على المشروع في منطقة أرض المعارض بالمنطقة الأولى.

وأكد الجهاز أن عدد الشقق المتاح للتسليم يصل إلى 672 وحدة سكنية ضمن مسلسل رقم (3-4-5)، ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى.

وأشار الجهاز إلى أنه على العميل التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر " 2 شارع عباس العقاد"، وذلك لإنهـاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطـــاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح أن مشروع سكن مصر يقع على طريق العين السخنة القديم ومحور العبور وبالقرب من الطريق الاوسطي، وأيضا يتميز المشروع بارتفاع منسوبه عن جميع المواقع والمشاريع المحيطة بما فيها مشروع جنة.

وجاءت مواعيد التسليم على النحو التالي:

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سكن مصر أرض المعارض جهاز القاهرة الجديدة

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