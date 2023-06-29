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لأول مرة.. الأوقاف: ٢٥٠ مليون جنيه حصيلة صكوك الإطعام والأضاحي

12:09 ص الخميس 29 يونيو 2023

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن حصيلة تبرعات صكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بلغت للمرة الأولى نحو ٢٥٠ مليون جنيه.

وأوضحت في بيان لها، أن ما زال الجمع مستمرا حتى عصر ثالث أيام التشريق وسيظل مشروع صكوك الإطعام ممتدا على مدار العام في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة.

وأوضحت أنه هذا التدرج في مشروع صكوك الإطعام الذي بدأ عامه الأول بحصيلة تقدر بنحو ٣٨ مليون جنيه وأخذ يزداد في كل عام حتى وصل نحو ٢٥٠ مليون جنيه مرشحة للزيادة بإذن الله تعالى، يدل على ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة الوطنية وانضباطها من جهة وعلى عظمة هذا الشعب الكريم الذي يدرك معني التكافل المجتمعي ويفي بحق الله في المال من جهة أخرى.

وتابعت:"شكرا لمن أولونا ثقتهم شكرا للشعب المصري العظيم شكرا لكل من أسهم في المشروع بجهد أو مال أو دعم مادي أو معنوي"

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