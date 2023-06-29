موعد أولى رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام
كتب - محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران "الناقل الوطني"، بداية عودة جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتبارا من السبت المقبل، الأول من يوليو.
وطالبت مصر للطيران الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية:
- الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز آل سعود الدولي الصالة الشمالية.
- الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.
- ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات .
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