شيخ الأزهر يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بالعيد: أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر:"خالص التهاني للأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".
وتابع شيخ الأزهر:"أدعو الله أن يعيده على أمتنا العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالخير واليُمن والبركات والأمن والرخاء والاستقرار".
واحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض، اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأقامت وزارة الأوقاف، صلاة عيد الأَضحى المبارك بالمساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة والساحات بالتعاون مع المحافظات، وتمت الصلاة في هدوء تام.
وأكدت وزارة الأوقاف، أن المحافظون أدوا اليوم صلاة العيد بالمساجد الجامعة، بصحبة مديري المديريات، وشهدت المساجد والساحات حضورا كثيفا من المصلين، وسط تواجد واعظات الوزارة لتنظيم مصليات السيدات.
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