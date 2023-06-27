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"القومي للمرأة" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

07:08 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

الدكتورة مايا مرسي

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كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادته بالصحة والعطاء وأن يعينه على القيام بمهامه العظيمة لخدمة وحماية الوطن وأن يعيده على جموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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مايا مرسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الأضحى المجلس القومي للمرأة

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