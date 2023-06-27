مطلوب تعميمها في القليوبية كلها.. إشادة برلمانية بالحملة التنموية بطحوريا- شبين القناطر

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة القليوبية، بإطلاق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة التنموية الشاملة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، وذلك لتنفيذ عدد من الفاعليات؛ من بينها القافلة الطبية الشاملة لتقديم الكشف والعلاج بالمجان في جميع التخصصات الطبية، بقرية طحوريا بشبين القناطر بالإضافة إلى القافلة الغذائية لتقديم المواد الغذائية لأهالي القرية، وكذا مشروع سيارة التدريب لتدريب الفتيات والسيدات على حرفة الخياطة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمن الفعاليات التي تقوم المحافظة بتنفيذها لتحقيق أهداف المبادرة.

وطالبت درويش، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بتعميم هذه الحملة على جميع القرى بمحافظة القليوبية، موجهة التحية والتقدير لمؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي واحدة من أهم المؤسسات الداعمة لجهود الدولة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت النائبة أيضًا الحكومةَ بصفة عامة ووزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، بصفة خاصة، بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمؤسسات المجتمع المدني بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه المؤسسات في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتطبيق مبدأ التكافل المجتمعي في أروع صوره، مؤكدةً الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسات في إطلاق الطاقات الكامنة لدى شباب مصر من الجنسَين لخدمة المجتمع وأهداف التنمية.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد تفقد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بالتنسيق مع مسؤولي حياة كريمة؛ لتقديم الكشف والعلاج بالمجان لمواطني قرية طحوريا والقرى المجاورة لها في العديد من التخصصات الطبية؛ من بينها تخصصات النساء والأطفال والجراحة والعظام والجلدية والباطنة والأسنان، وأمراض الباطنة والسكر والضغط، حيث تردد أكثر من 500 مواطن وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، موجهًا بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة بكل مراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على رفع مستوى الخدمة الطبية بالمناطق المحرومة بالقرى والعزب؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى والريف المصري من خلال تكثيف الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.

وتفقد المحافظ القافلة الغذائية لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين كنوع من الدعم والمساندة بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ والتي تشتمل على كرتونة سلع بها أرز ومكرونة وزيت ولحوم بلدية، موجهًا بمراعاة الأسر الأكثر احتياجًا وإيصال الدعم إليهم في منازلهم بشكل دوري بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.