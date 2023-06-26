وزير الري: تنفيذ مشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر

القاهرة - مصراوي:

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات، في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، وتنفيذ أعمال تكريك لمجرى النهر، ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقي والغربي.

وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

وقال الدكتور سويلم، إنه يتم حاليا الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر، ويجري استكمال تنفيذ كورنيش أبوشوشة بمركز أبوتشت بقنا، وتطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا بطول 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة.

وأضاف أن أعمال تنفيذ الكورنيش تتم من خلال ضبط الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم على طبقات كل 30 سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل اختبارات عليها لضمان جودتها، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل.

وأشار الوزير إلى أنه يجرى طرح عمليات تكريك لمجرى نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بني سويف بمواقع متفرقة، حيث تم البت الفني للعملية وجار استكمال الإجراءات للترسية والتشغيل للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات.

وتواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات.