استعدادات قصوى.. "الزراعة" تحذر من ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك اشتراطات لذبح الأضاحي وغرامات للمخالفين.

وأكد القرش أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها ومديريات الطب والخدمات البيطرية وتم قطع إجازات الأطباء؛ للحفاظ على سلامة الأضاحي من خلال فحصها جيدًا.



وأضاف القرش، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الأطباء البيطريين يقدمون هذه الخدمة مجانًا دون مقابل، لافتًا إلى أن الشوادر الموجودة في بعض الشوارع للذبح وبيع اللحوم تحت إشراف وزارة الزراعة وبتحديد دقيق من وزارة التنمية المحلية، لضمان منتج آمن وصحي للمواطن.

ولفت متحدث الوزارة إلى أن المواطن عليه الشكوى للتضرر من الخدمات أو مخالفات في عملية الذبح عبر الخط الساخن للوزارة لاستقبال شكاوى المواطنين على رقمَي: 15500 و19561.

وحذر المتحدث باسم وزارة الزراعة المواطنين من الذبح في الشوارع أو في أماكن غير مؤهلة، مؤكدًا أن المجازر الحكومية مجهزة بكوادر بشرية لفحص الأضاحي.

وأوضح القرش أن الذبح خارج المجازر بمثابة مخالفة يعاقب عليه القانون بالغرامة؛ لعدم وجود الضمانات بخلو الأضاحي من الأمراض.

وأشار القرش إلى أن هناك مجموعة من المجازر تغطي كل محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتقديم خدمة فحص الأضاحي للمربين والمضحين، من خلال عملية الفحص قبل وبعد وأثناء عملية الذبح؛ لضمان جودة اللحوم المقدمة للمواطنين.