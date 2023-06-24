كيف يحافظ مريض الكلى على صحته خلال فترة الحج؟

كتب- إسلام لطفي:

قدمت وزارة الصحة، عدة نصائح لمريض الكلى حتى يحافظ على صحته خلال فترة الحج، حيث إنه في حالة السماح له بالسفر لأداء مناسك الحج بعد استشارة الطبيب يجب اتباع بعض الأمور.

وتمصلت النصائح في:

- حمل الأدوية الموصوفة بكميات كافية وحفظها في مكان مناسب يسهل الوصول إليه.

- مراجعة أقرب بعثة طبية عند حدوث أي اضطرابات بالجسم مثل النزلات المعوية أو عدوى المسالك البولية.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة منعًا لفقدان السوائل والأملاح من الجسم.

- عدم الإكثار من تناول البروتينات واللحوم حتى لا تؤثر في وظيفة الكليتين.