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رئيس الوزراء يستعرض تصورات تطوير محيط سكك حديد مصر بـ"رمسيس"

02:09 م الخميس 22 يونيو 2023
رئيس الوزراء يستعرض تصورات تطوير محيط سكك حديد مصر بـ"رمسيس"

الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع

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كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أهمية مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، في إعادة الرونق والمظهر الحضاري لهذا المكان العريق، والمساهمة في حل المشكلات المرورية التي يعاني منها، لافتا في هذا الصدد إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الشاملة لإعادة تخطيط وتطوير عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة أن تراعي عمليات تنفيذ مراحل مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر، الطابع المعماري لتلك المنطقة، بحيث تتسق مع ما تتضمنه من مبان وإنشاءات.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة عددا من التصورات المقترحة لمشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، والمراحل المختلفة لتنفيذه، لافتا إلى ما سيتضمنه هذا المشروع من أعمال تشمل إقامة مواقف للسيارات والحافلات، وأماكن للأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة، فضلا عن الحدائق والمساحات الخضراء.

سوق مصراوى

مصطفى مدبولي تطوير محيط سكك حديد مصر سكك حديد مصر بـرمسيس

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