​حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن سبائك الذهب ومبادرة أزهرية لمساعدة المقبلين على الزواج​

وزيرا الهجرة والإسكان يتلقيان تقريرًا شاملًا عن آخر مستجدات مكافحة

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، وصول الرئيس السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، و4 قرارات جديدة لمجلس الوزراء، وقرار وزارة التموين باعتبار السبائك الـ 100 جرام فأقل "مشغولات ذهبية"، وإقلاع 13 رحلة جوية عبر مصر للطيران لنقل 4 آلاف حاج إلى الأراضي المقدسة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يصل باريس للمشاركة بقمة "ميثاق التمويل العالمي"

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد".

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4 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.

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التموين: اعتبار السبائك الـ 100 جرام فأقل "مشغولات ذهبية"

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٠٢.

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عيادة طبية وخدمات متميزة.. تكثيف جولات بعثة السياحة بسكن الحجاج بالسعودية

قالت غرفة شركات السياحة، إن لجان بعثة الحج السياحي كثفت من جولاتها التفقدية على أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي بمكة المكرمة، للإطمئنان على أحوال الحجاج والتأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين الحاج وشركة السياحة بالسكن، و تتواجد اللجان على مدار الساعة بين حجاج البري والاقتصادي للتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم.

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قبل عيد الأضحى.. الجيزة: ضبط طن مصنعات لحوم وحواوشي غير صالحة للاستهلاك

كلف محافظ الجيزة أحمد راشد بمواصلة جهود حملات تمشيط الأسواق والمحال للتأكد من سلامة السلع المطروحة للمواطنين حفاظاً على السلامة العامة.

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محافظة القاهرة: تخصيص 241 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة لـ 241 ساحة ومسجدا تم تخصيصها لصلاة عيد الأضحي المبارك.

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ورديات إضافية وغرامات.. الجيزة تكشف خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أجهزة المحافظة برفع درجة استعدادتها للدرجة القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك، مهنئاً أعضاء المجلس التنفيذي بقرب حلول العيد ومقدماً التهنئة لمواطني المحافظة وجموع الشعب المصري، ومتمنياً أن يحفظ الله مصر وقيادتها وشعبها وأن يديم علينا نعم الأمن والأمان والاستقرار.

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مصر للطيران: إقلاع 13 رحلة جوية لنقل 4 آلاف حاج على مدار اليوم

تقلع 18 رحلة جوية على مدار الـ 24 ساعة لنقل 4 آلاف حاج من حجاج بعثة وزارات الداخلية والسياحة والآثار والشباب والرياضة والصحة والتضامن، وحجاج قرعة دمياط وتضامن القليوبية والبحر الأحمر وأسيوط والمنيا والترانزيت وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل.

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