جدل التضحية بالطيور يتجدد| سعدالدين هلالي: جائز.. والإفتاء تُعلق (فيديو)

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن فكرة التصدق بثلث الأضحية ومنح الثلث لأهل البيت، وتوزيع الأخير على الأقارب والجيران، لم ترد إلا في حديث أخرجه أبو موسى الأصفهاني.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج الحكاية، أمس:" لابد من نشر ثقافة الأضحية بالطيور، بدلًا من نشر ثقافة الاستدانة وغلاء الأسعار بالتقسيط، متابعا:"هذا رأي فقهي موجود لبلال بن رباح وابن حزم الظاهري، وأتحدى أحد يقول إن اتباع هذا الرأي باطل".

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن حكم الأضحية مختلف فيه، وأجمع الفقهاء على أن الأصل في الأضحية منح اللحوم لأهل البيت والتصدق بالقليل منها، وبعض المذاهب ترى أنها سنة، بينما يراها البعض الآخر واجبة وليست فريضة.

وطالب سعد الدين هلالي، بنشر ثقافة حرية شراء المواطنين للحوم بالكيلو من الجزارين مباشرة، بدلًا من شراء الصكوك المحددة بـ10 و3 كيلو في الإعلانات المختلفة.

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يفتي فيها الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بالأزهر، بجواز التضحية بالطيور.

في الوقت نفسه، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجزئ في الأضحية إلا أن تكون من الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم، مشيرة إلى أن الرأي القائل بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، رأي ضعيف، غير معتبر في الإفتاء، ومخالفٌ لعمل الأمة المستقر.

وأشارت في فتوى لها، إلى أن ما ورد بأن أحد الصحابة قال بجواز التضحية بالطيور غير صحيح؛ لأن النصّ الوارد عنه ليس على ظاهره، وإن حُمِل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابي، لكنه مخالف لما قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجة فيه.