الحوار الوطني.. عضو "اقتصادية الشيوخ" يقترح جدولًا زمنيًّا لكل ما يتعلق بالصناعة والاستثمار

كتب- إسلام لطفي:

قال أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة والاستثمار لهما أهمية كبيرة، مضيفًا: الصانع هو في الأصل مستثمر، ولذلك فإن المعوقات موجودة للطرفَين ومتعلقة بمشكلات الصناعة نفسها.

وأضاف سمير، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: نحتاج إلى وضع جدول زمني لكل ما نقوله ونقترحه عن الصناعة والاستثمار.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: لا بد من بحث كيفية تشجيع القطاع الخاص والتركيز على صناعات حقيقية، ونسأل أنفسنا بعد ١٠ سنين هنصنع إيه بامتياز؟

وأشار سمير إلى أن الدول غيَّرت سياستها الاستثمارية وأصبحت تتجه إلى صناعات محددة، مؤكدة حاجة الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى التشجيع.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ باستخراج رقم قومي للمؤسسات المختلفة؛ حتى تتعامل مع جهة واحدة، بدلًا من الجهات الكثيرة التي تتعامل مع المؤسسات؛ ومنها ما يحدث في الضرائب.

وأكد سمير ضرورة الاهتمام بالتعليم؛ حيث توجد جهة وحيدة وهي معمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب الاهتمام بها بشكل كبير جدًّا.