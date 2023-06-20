الأوقاف: وصول الدفعة الثانية من رؤوس الأضاحي لمجزر أسوان - فيديو
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، وصول الدفعة الثانية من رؤوس الأضاحي، الثلاثاء، إلى مجزر جنوب الوادي بأسوان.
وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي استعدادًا ليتم ذبح الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح، وفاءً بحقوق المتبرعين الذين أولوا وزارة الأوقاف ثقتهم وبادروا إلى المساهمة في مشروع صكوك الأضاحي.
كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن سعر الصك المستورد بها خمسة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي بها ثمانية آلاف جنيه.
وأشارت إلى أن من يريد الحصول على صك مستورد عليه دفع الخمسة آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه، أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 2500 جنيه، ومن أراد الحصول على صك بلدي عليه دفع الثمانية آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه، أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 4000 جنيه ، وذلك اعتبارًا من تاريخه.
أما من يريد أن يسهم في توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال صكوك الإطعام فله ما يشاء من الصكوك بقيمة : 300 جنيه أو 2500 جنيه أو 4000 جنيه، أو التبرع بما يشاء من مبالغ عبر الحسابات الموضحة أدناه أو من خلال خدمة فوري.
للمشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية :
البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
أو من خلال خدمة فوري دهب
أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 01146702020 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.
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