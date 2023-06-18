الحوار الوطني.. الشعب الجمهوري يقترح إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية

(مصراوي):

قال فهمي صالح ممثل حزب الشعب الجمهوري: إن الدعوة لإجراء حوار وطني هي رؤية صادقة للحوار.

وطالب بإنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية على غرار مجلس المحافظين يضم أعضاء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات.

كما طالب خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني، بتوسيع صفة العامل كي يستطيع تقديم تحت هذا الوصف الترشح كالطبيب والمحامي وغيرها، لافتا إلى أن الاستجواب حق دستوري لعضو المجلس المحلي.

واقترح ربط أعداد المرشحين بأعداد الناخبين حتى يتم التمثيل السليم، قائلا:" لا تنمية دون لا مركزية وإدارة محلية ناجحة، موضحًا أن اللا مركزية مرفقية وإدارية تتيح التوازن، حتي يتم تقديم مجالس محلية ناجحة، فضلا عن التأهيل المسبق واللاحق لاعضاء المجالس الشعبية المحلية.