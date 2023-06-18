إعلان

BBC

غدًا.. وزير الأوقاف يشارك في اللقاء التشاوري لعلماء الساحل والسودان بموريتانيا

05:02 م الأحد 18 يونيو 2023
غدًا.. وزير الأوقاف يشارك في اللقاء التشاوري لعلماء الساحل والسودان بموريتانيا

وزير الاوقاف محمد مختار جمعة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:
يشارك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في اللقاء التشاوري لعلماء الساحل والسودان، الذي يعقده المؤتمر الأفريقي للسلم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت عنوان : "وأصلحوا ذات بينكم"، والذي يعقد غدًا الاثنين ويختتم أعماله بعد غد.

يأتي في ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بعمقها الأفريقي وبخاصة ما يتصل بدولة السودان والحرص على أمنها واستقرارها، والعمل على إحلال السلام الشامل بها وبمختلف دول القارة الأفريقية والإسهام والمشاركة في صنع وإحلال السلام العالمي باعتبار أن ما يحدث في أي منطقة من العالم يؤثر في مختلف دوله، فضلًا عن العمق الجغرافي والعلاقة الأخوية التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والسوداني.

يذكر أن اللقاء التشاوري لعلماء الساحل والسودان يعقد برعاية الرئيس الموريتاني، ومشاركة واسعة من علماء الأمة ومفكريها وعدد من الوزراء بقارة أفريقيا وبخاصة دول الساحل الأفريقي.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

علماء الساحل مختار جمعة وزير الأوقاف

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market