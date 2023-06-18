غدًا.. وزير الأوقاف يشارك في اللقاء التشاوري لعلماء الساحل والسودان بموريتانيا
القاهرة- أ ش أ:
يشارك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في اللقاء التشاوري لعلماء الساحل والسودان، الذي يعقده المؤتمر الأفريقي للسلم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت عنوان : "وأصلحوا ذات بينكم"، والذي يعقد غدًا الاثنين ويختتم أعماله بعد غد.
يأتي في ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بعمقها الأفريقي وبخاصة ما يتصل بدولة السودان والحرص على أمنها واستقرارها، والعمل على إحلال السلام الشامل بها وبمختلف دول القارة الأفريقية والإسهام والمشاركة في صنع وإحلال السلام العالمي باعتبار أن ما يحدث في أي منطقة من العالم يؤثر في مختلف دوله، فضلًا عن العمق الجغرافي والعلاقة الأخوية التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والسوداني.
يذكر أن اللقاء التشاوري لعلماء الساحل والسودان يعقد برعاية الرئيس الموريتاني، ومشاركة واسعة من علماء الأمة ومفكريها وعدد من الوزراء بقارة أفريقيا وبخاصة دول الساحل الأفريقي.
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