تعاون جديد مع تونس.. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع



كتب- مصراوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي"، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٩ وحتى ١٥ يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع، ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجلسة الختامية لفعاليات الدورة الـ29 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بالعاصمة الأوغندية، كما أعلن فتح أسواق الفلبين واوزبكستان أمام صادرات مصر من الموالح والبصل لأول مره، كذلك عقد اجتماعا مع القيادات والعاملين بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في أول يوم عمل رسمي بالمقر الجديد للوزارة.

كما عقد وزير الزراعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اجتماعا مع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لمتابعة الحصر التصنيفي والموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي، كذلك استقبل ايضا، ال‏دكتور نصرالدين حاج الامين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في مصر، و‏تناول الاجتماع متابعة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية والجاري تنفيذها حاليا، كما التقى مع "سالس دفاتشي" - رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الروسية الهامة العاملة في انتاج التقاوي والمخصبات الزراعية؛ لبحث آفاق التعاون المشترك.

وبحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، سبل تكثيف التعاون في المجال الزراعي بين البلدين، كما التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعقد معه اجتماعا بحضور بعض قيادات الوزارة والمحافظة؛ لبحث دعم الاستثمار الزراعي وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الزراعية.

وأكد القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغت منذ بداية العام وحتى الآن، حوالي 4 مليون و118 ألف و871 طن من المنتجات الزراعية، فضلا عن أنه تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضى.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السادس من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يونيو ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : كلمة من قلب الديوان، حيث استعرضت خلال هذا العدد ابرز ما تم انجازه بالقطاع الزراعي خلال السنوات التسع الماضية، فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما نظم مركز بحوث الصحراء ندوة علمية بعنوان " التغيرات المناخية وأثرها على الإنتاج الزراعي بمحافظة مطروح"، كما سلم مشروع التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء 400 برج حمام للمراة المعيلة بصحراء مطروح، وذلك في إطار مواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، كما أصدرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، برئاسة الدكتور أحمد رزق، تقريرا يتضمن نشاطها الشهرى، بالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.

كما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا فى مجال تحليل العناصر الثقيلة، لعدد من المتدربين من جامعة الأسكندرية، كما عقد سيمنار حول أحدث التقنيات المستخدمة في أجهزة التحليل الحديثة، وتقديم الحلول المقترحة للمشاكل التى تواجه أعضاء الهيئة البحثية، كما شارك في المؤتمر السنوى الثانى لغرفة الصناعات الغذائية بعنوان "الإستدامة وزيادة الإستثمار فى الصناعات الغذائية"، كما تم عقد برنامج تدريبي فى مجال تحاليل السموم الفطرية، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الشهر بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال هذا الاسبوع حوالي 5012 شهادة.

ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.