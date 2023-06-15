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BBC

مجلس الأمناء يشكر السيسي على دعمه واستجابته للحوار الوطني

10:42 م الخميس 15 يونيو 2023
مجلس الأمناء يشكر السيسي على دعمه واستجابته للحوار الوطني

ضياء رشوان

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كتب- إسلام لطفي:

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن بالغ سعادته وخالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما أعلنه أمس في الموتمر الوطني للشباب 2023، من التزام دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه.

وأضاف، أن مجلس الأمناء يعتبر ما أعلنه الرئيس متسقا للغاية ومتوقعا تماما منه، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.

وأكد أن مجلس الأمناء يرى في تأكيدات الرئيس دافعًا إضافيًا قويًا، لكي يسعى الحوار إلى مزيد من التوافق بين أطرافه حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشعب المصري، وتمثل أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، حتى يتسنى للرئيس استخدام اختصاصاته الدستورية بشأنها، سواء بتحويلها لقرارات تنفيذية، أو إحالتها للبرلمان للنظر فيها.

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ضياء رشوان الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الموتمر الوطني للشباب 2023

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