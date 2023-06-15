رئيسكم بيحول المستحيل إلى ممكن.. وزير النقل يروي موقفا مع رئيس "تاليس" العالمية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

روى الفريق كامل الوزير وزير النقل، موقفا حدث بينه وبين رئيس شركة تاليس العالمية عن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض جمهورية مصر العربية.

وقال وزير النقل، خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بمحافظة الإٍسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، اليوم، إن رئيس شركة تاليس العالمية قال له خلال أحد اللقاءات بينهما، إن هناك الكثير من دول العالم لديها حلم وطموحات، إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها أحلام وطموحات وتقوم بتنفيذها.

وأضاف وزير النقل:"رئيس شركة تاليس العالمية قال لي:"عندكم رئيس بيحول المستحيل إلى ممكن"، متابعا: "بإذن الله مصر تستطيع".

وتعد محطة "تحيا مصر" أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وتعمل بالمحطة أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.

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