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الحج 2023.. إرشادات مهمة لضيوف الرحمن أثناء السفر لأداء الفريضة

07:01 ص الخميس 15 يونيو 2023
الحج 2023.. إرشادات مهمة لضيوف الرحمن أثناء السفر لأداء الفريضة

وزارة الحج والعمرة في السعودية

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كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، نصائح وإرشادات للحجاج المقبلين على السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.

وطالبت الحج السعودية في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بالإرشادات التي من شأنها تجنب مشقة السفر، والمساعدة لتحظى برحلة ميسّرة".

وجاءت الإرشادات على النحو التالي:

- تقليل الأمتعة والاكتفاء بالضروريات فقط.

- حزم الأمتعة جيدا وتمييزها وترتيبها.

- التأكد من توافر كل الوثائق الضرورية.

- عدم حمل مواد ممنوعة أو مقيدة.

- الالتزام بمواعيد التجمع والسفر المحددة.

وعلى مستوى مصر، بدأت شركة مصر للطيران، يوم 10 يونيو الجاري، في أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.

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