خلال الحوار الوطني للشباب.. السيسي: المعارضة مكملة معانا

كتب - مصراوي:

واصل الحوار الوطني للشباب فاعلياته بمحافظة الإسكندرية، اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وألقى عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، كلمة خلال الحوار الوطني للشباب أكد خلالها أن البيروقراطية أصبحت عبئا على المجتمع والدولة، مؤكدا أن حزب العدل لديه خطة للإصلاح الإداري بالدولة.

وقاطع الإعلامي محمد عبدالرحمن، مقدم الحوار الوطني للشباب، رئيس حزب العدل بعد انتهاء المدة المخصصة للكلمة، ليرد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا:"المعارضة مكملة معانا"، وشكر رئيس حزب العدل الرئيس السيسي قائلا:"شكرا ياريس".

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي، أن الدولة بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو خفض قيمة فاتورة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، من خلال ضخ الأموال في إنشاء مصانع لتتمكن من زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى مصر لن تتحرك للأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار، وهو ما يتطلب تكاتف كافة المواطنين.