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مصر للطيران: إقلاع 17 رحلة جوية لنقل 5100 حاج على مدار اليوم

03:58 م الأربعاء 14 يونيو 2023
مصر للطيران: إقلاع 17 رحلة جوية لنقل 5100 حاج على مدار اليوم

مصر للطيران

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كتب - محمد عبيد:

تقلع 17 رحلة جوية على مدار الـ 24 ساعة لنقل 5100 حاج من حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن وحجاج قرعة البحيرة والأسكندرية وحجاج وزارة التضامن والترانزيت والسياحة وحجاج دولة فلسطين وتأشيرات العمل.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران تتضمن رحلات اليوم 8 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار جدة، و6 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، و3 رحلات جوية من مطار برج العرب الدولي الي مطار المدينة المنورة .

من جانبه أكد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت تكثيف الجسر الجوي لنقل 45 ألف حجاج على 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة إلى جدة والمدينة المنورة وذلك في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو الحالي.

سوق مصراوى

مصر للطيران وزارة الصحة وزارة التضامن

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