إعلان

BBC

التضامن تكشف حقيقة صرف 8500 جنيه لكل مواطن

01:52 م الإثنين 12 يونيو 2023
التضامن تكشف حقيقة صرف 8500 جنيه لكل مواطن

نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد غايات:

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي حقيقة صرف 8500 جنيه لكل مواطن في صورة إعانات نقدية للمواطنين.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات تطبيق "الواتس اب" روابط إلكترونية منسوبة لوزارة التضامن تزعم صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الاثنين، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وأن تلك الروابط مزيفة، وغير صادرة عن الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: "moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg)).​

IMG-20230612-WA0011

سوق مصراوى

وزارة التضامن الاجتماعي إعانات نقدية للمواطنين مواقع التواصل الاجتماعي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاصفة ترابية غدا.. الطقس: تقلبات جوية لمدة 24 ساعة وتحذير للمواطنين