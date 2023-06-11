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الحوار الوطني.. نقيب الإعلاميين: إتاحة المعلومات مطلوبة لاتخاذ قرارات صحيحة

08:19 م الأحد 11 يونيو 2023
الحوار الوطني.. نقيب الإعلاميين: إتاحة المعلومات مطلوبة لاتخاذ قرارات صحيحة

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين

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كتب- إسلام لطفي:
قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن جو الاختلاف والتباين في الحوار الوطني ظاهرة صحية سليمة تخدم الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي من ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

وأضاف: "لابد من جسور من الثقة حتى نصل إلى نقاط مشتركة تنعكس على المجتمع المصري".

وأكد ان إتاحة المعلومات مطلوبة لاتخاذ قرارات صحيحة في ملفات الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان وغيرها.

ولفت أن الدستور تحدث عن حرية تداول المعلومات ويجب علينا أن نتمكن من صياغة قانون مرضي للجميع يحافظ على حقوق الدولة والمواطن والاتاحة للحصول على المعلومات الموثقة.

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طارق سعدة نقيب الإعلاميين الحوار الوطني

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