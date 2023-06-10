حدث في 8 ساعات| اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. ومغادرة أول فوج مصري للأراضي المقدسة

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ‏للعام الدراسي 2022- 2023، وتأجيل جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي المقررة غدًا لموعد جديد في الحوار الوطني، ومغادرة أول فوج حجاج مصري إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2023

اعتمد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، في مشيخة الأزهر؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

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الحوار الوطني.. تأجيل جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي المقررة غدا لموعد جديد

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 11 يونيو لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها.

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انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. تحسن الطقس لمدة 3 أيام مقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تبدأ في التحسن من اليوم السبت، بعد ارتفاع الحرارة على مدار اليومين الماضيين.

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بالصور.. أول فوج حجاج يغادر مصر إلى الأراضي المقدسة

يشهد مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم السبت، انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله إلى جدة والمدينة المنورة.

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الرئيس السيسي يشارك في تشييع جنازة والدة رئيس الوزراء

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تشييع جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت.

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