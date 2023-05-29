عزة مصطفى: الرئيس السيسي يوجه بعلاج سيدة تعاني من انزلاق في مفاصل الفك

(مصراوي):

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتكفل بعلاج "هدير" التي تعاني من انزلاق في مفاصل الفك، وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لها.

وقالت مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" في فضائية "صدى البلد" إن هناك حالة إنسانية لفتاة من محافظة الغربية اسمها "هدير"، تعاني من انزلاق في مفاصل الفك، بسبب خطأ طبي تعرضت له منذ عام ونصف.

وأضافت أن "هدير" لا يمكن أن تأكل أو تشرب مثل الأشخاص الطبيعيين.