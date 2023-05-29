نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة الثانية من المعاهد الطبية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال بيان صادر عن جامعة الأزهر، إنه تم بالأمس إقامة حفل تخرج الدفعة الثانية للمعاهد الطبية بكلية العلوم بجامعة الأزهر بقاعة المؤتمرات بمستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة القرآن الكريم للقارئة هند حمدي، بحضور الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور أحمد عبد الجليل مدير عام مستشفى الحسين الجامعي.

وألقى الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم، ونقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال الشربيني، إن شيخ الأزهر كان أكثر حرصاً على أبنائه وكان دائم الاتصال والتدخل لأجل حل مشكلات افتتاح هذه المعاهد.

ووجه الشكر للدكتور أحمد فتحي أبو زيد عميد المعهد الفني بإمبابة، لتدريب الامتياز وحل العقوبات بالاتصالات، وما بذله من أجل طلاب المعهد.

وافتتحت المعاهد بجامعة الأزهر سنة 2008 على يد الدكتور أحمد جمال الدين وكان يلقب بأبو المعاهد وتوقفت هذه المعاهد في 2016 لبعض المشكلات وتم التدخل وتشغيلها مرة أخرى في 2019.