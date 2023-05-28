لأول مرة.. كشف شكل وتفاصيل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية- صور وفيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مجلس النواب ينعقد في العاصمة الجديدة بدءا من أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك 5 جامعات خاصة بدأت العمل في العاصمة الإدارية، ويتم استقبال 10 آلاف طالب جامعي حاليًا.

وأكد عباس، في مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن العمل حاليا في العاصمة الإدارية على 15% من إجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبلغ مساحتها 230 ألف كيلو متر.

وتابع: "تم ضم اراضى جديدة لمساحة العاصمة الإدارية لتصل مساحتها الحالية لـ 230 ألف فدان بدلا من 170 ألف فدان"، موضحا أن الانتقال للعاصمة الإدارية صار سهلا بعد إنشاء المحاور المرورية الجديدة.

وأشار إلى أن سعر متر الأرض وصل لـ50 ألف جنيه بمنطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وتم إنشاء بنية أساسية ذكية بالمدينة على غرار أحدث المدن العالمية.