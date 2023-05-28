العاصمة الإدارية: زيادة مساحة المدينة لـ 230 ألف فدان ومتر الأرض وصل لـ 50 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن رأسمال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يصل لـ 20 مليار جنيه ومن المقرر مضاعفته قريبا، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة لـ 3 جهات هم هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أراضي القوات المسلحة، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة وكل طرف وضع مساهمة في الشركة منذ بداية تأسيسها.

وأكد عباس، في مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن العمل حاليا في العاصمة الإدارية على 15% من إجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبلغ مساحتها 230 ألف كيلو متر.

وتابع: "تم ضم اراضى جديدة لمساحة العاصمة الإدارية لتصل مساحتها الحالية لـ 230 ألف فدان بدلا من 170 ألف فدان"، موضحا أن الانتقال للعاصمة الإدارية صار سهلا بعد إنشاء المحاور المرورية الجديدة.

وأشار إلى أن سعر متر الأرض وصل لـ50 ألف جنيه بمنطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وتم إنشاء بنية أساسية ذكية بالمدينة على غرار أحدث المدن العالمية.

وأوضح أن العاصمة الإدارية تدار من أول يوم لإنشائها بفكر القطاع الخاص، ودور شركة العاصمة الإدارية تطوير وتنمية الأراضى.