مصر تستضيف ورشة عمل لـ"الكوميسا" عن إدارة النقل الجوي في إفريقيا والمحيط الهندي
كتب- محمد عبيد:
استضافت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع المنظمة "الكوميسا" ورشة عمل تحت عنوان "المصادقة على وضع إطار مؤسسي إقليمي لنشر أنظمة قابلة للتشغيل البيني للاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة النقل الجوي في إقليم الشرق والجنوب الإفريقي والمحيط الهندي"، في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري بحضور 34 مشاركًا من الدول الأعضاء وعدد من ممثلي سلطة الطيران المدني المصري، وتأتي ورشة العمل في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توحيد الجهود المشتركة في مجال النقل الجوي بما يسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.
وأشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق التكامل الاقتصادي بالقارة، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في إفريقيا، وقال إن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارات التجارة والصناعة والمالية والخارجية والسياحة والجهات ذات الصلة وسكرتارية الكوميسا في لوساكا، ذللت كافة الصعوبات وقدمت كل سبل الدعم لاستضافة هذه الورشة.
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