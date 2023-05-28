"الأعلى للثقافة" يعلن نتيجة مسابقة "الغناء والعزف على آلة الربابة"

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن نتيجة مسابقة "الغناء والعزف على آلة الربابة"، والتي نظمها المجلس من خلال لجنة التراث الثقافي غير المادي؛ ولجنة الموسيقى والأوبرا والبالية خلال شهر أغسطس 2022.

وتأتي المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات المتخصصة التي أعلنها المجلس في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يخص دعم ورعاية الموهوبين والحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.

وجاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:أولاً: فرع الغناء بمصاحبة آلة الربابة لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد (من 2- 3مغنيين ) (آلة الربابة – آلة إيقاع) لعملين غنائيين.

وذهبت الجائزة الأولى وقدرها 8000 جنيه إلى مجموعة الريس أحمد شاكر إسماعيل حافظ، والجائزة الثانية وقدرها 6000جنيه حصلت عليها مجموعة الريس عزت قرشي مطاوع أحمد .

فيما حازت الجائزة الثالثة وقدرها 4000جنيه مجموعة الريس هاني محمد أحمد مصطفى.

وفي فرع العزف المنفرد على آلة الربابة للكبار من (18سنة ) لمقطوعتين، فاز بالجائزة الأولى: وقدرها 7000جنيه؛ محمود شاكر إسماعيل حافظ، وحصد الجائزة الثانية: وقدرها 5000 جنيه الزيناتي عز الدين نصر الدين.

فيما فاز بالجائزة الثالثة: وقدرها 3000 جنيه صفاء عبد الله إسماعيل حسن.

وفي فرع العزف المنفرد على آلة الربابة للبراعم (8- 17 سنة ) حجبت الجائزة الأولى والثالثة، بينما فاز بالجائزة الثانية: وقدرها 3000جنيه محمد سيد خلف الله داخلى علي.​