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​​​الكيلو بـ55 جنيها.. برلماني يطالب بإجراءات فورية لمواجهة ارتفاع سعر الثوم

12:30 ص الأحد 28 مايو 2023
​​​الكيلو بـ55 جنيها.. برلماني يطالب بإجراءات فورية لمواجهة ارتفاع سعر الثوم

الدكتور أيمن محسب

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كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن ارتفاع أسعار البصل والثوم إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب نقص المعروض في السوق المصري رغم تصدر البصل والثوم قائمة الصادرات الزراعية المصرية.

وقال "محسب"، في طلبه، إنه استمرارا لمسلسل ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية، شهد السوق المصري، ارتفاعا ملحوظا في أسعار البصل والثوم نتيجة تراجع المعروض حيث يتراوح سعر الثوم للمستهلك بين 45 و55 جنيها، بينما يسجل كيلو البصل بين 14 و20 جنيها للمستهلك، الأمر الذي يثير حالة من الغضب بين المواطنين، خاصة أن البصل والثوم من المحاصيل الرئيسية في مصر، ومصدرًا رئيسيًا للغذاء في البلاد.

سوق مصراوى

الدكتور أيمن محسب مجلس النواب وزير الزراعة أسعار البصل والثوم السوق المصري الصادرات الزراعية المصرية

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