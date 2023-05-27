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وزير الصحة: مبادرة "100 مليون صحة" خفضت معدلات زراعة الكبد

01:03 م السبت 27 مايو 2023
وزير الصحة: مبادرة "100 مليون صحة" خفضت معدلات زراعة الكبد

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، انخفاض معدلات زراعة الكبد في مصر، معتبرًا ذلك نجاحا كبيرًا لمبادرة "100 مليون صحة".

جاء ذلك خلال إطلاق المبادرة الرئاسية "للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد"، اليوم السبت.

وقال وزير الصحة إن حوالي 15% من مرضى الكبد يحدث لهم فشل كبدي.

وأشار إلي أن وزارة الصحة والسكان تعمل حاليا على التشخيص المبكر لمرضى سرطان الكبد والتليف الكبدي، والفشل الكبدي.

سوق مصراوى

خالد عبدالغفار مبادرة 100 مليون صحة زراعة الكبد

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