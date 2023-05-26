تبدأ 16 يونيو.. طيران ناس يطلق رحلات مباشرة إلى مطار سفنكس من الرياض وجدة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت خطوط طيران ناس الناقل الجوي السعودي إطلاق رحلات مباشرة إلى مطار سفنكس الدولي اعتبارًا من 16 يونيو المقبل، لتصبح أول شركة طيران سعودية تسيّر رحلات مباشرة إلى المطار الدولي الثاني في القاهرة الكبرى.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها ستطلق رحلات من جدة إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة اعتبارًا من 16 يونيو بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة، ومن الرياض اعتبارًا من أول يوليو بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة، ما يجعل مطار سفنكس الوجهة الخامسة لطيران ناس في مصر، حيث تمضي الشركة قدماً في خططها التوسعية في السوق المصري، تماشياً مع استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع التي أطلقها مطلع العام الماضي.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: "سعداء بالإعلان عن تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة ومطار سفنكس الدولي بالقاهرة، خاصة وأن إطلاق الرحلات المباشرة بين جدة ومطار سفنكس يأتي قبيل موسم الحج لهذا العام، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سلطات الطيران المدني المصرية والسعودية وكافة الجهات على جهودها الحثيثة لتعزيز التواصل الجوي بين البلدين الشقيقين".

وأضاف "نحن بالفعل نربط مصر بالمملكة بأكثر من 100 رحلة أسبوعية مباشرة، ويربط طيران ناس مصر بالمملكة برحلات مباشرة تنطلق من 5 مدن سعودية هي الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والعلا إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، وشرم الشيخ، والغردقة ، وتشغيل الرحلات المباشرة إلى مطار سفنكس الدولي يدفع بخطط توسع طيران ناس في السوق المصرية إلى مستوى جديد، مما سيوفر لضيوفنا مجموعة واسعة من خيارات السفر المباشرة إلى الوجهات الرئيسية في مصر".