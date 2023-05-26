الأرصاد تكشف سبب الغيوم واختفاء أشعة الشمس

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب اختفاء أشعة الشمس ووجود حالة من الغيوم على معظم الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد غطاء سحابي كثيف يؤثر علي معظم الأنحاء يعمل على حجب أشعة الشمس كما يمكن أن يتساقط منه الأمطار.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 26 مايو 2023 إلى الثلاثاء 30 مايو 2023.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الجمعة 26 مايو

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحياناً، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.