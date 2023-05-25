بطول 19 كم.. الجيزة تكشف تطورات جديدة للمرحلة الأولى بالخط الرابع للمترو

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت محافظة الجيزة، عن آخر تطورات تطورات إنشاء المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة والجيزة.

وقالت المحافظة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن المرحلة الأولى بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، تبدأ من محطة حدائق الأشجار، مرورا بالمتحف الكبير ثم الأهرامات وشارع الهرم حتى ميدان الجيزة، الروضة.

وأضافت محافظة الجيزة، أن المرحلة الثانية، تمتد من محطة الفسطاط، أمام أكبر حديقة مفتوحة في القاهرة على مساحة 500 فدان، وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

ومشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين وهما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ويتم تمويله من الجانب اليابانى بقرض ميسر للغاية، ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين ياباني على عدد 4 شرائح.