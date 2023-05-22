لأول مرة.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي لاتحاد ضباط معلومات الطيران غدا

كتب- محمد عبيد:

تبدأ فعاليات المؤتمر الدولي Global AIM Cairo 2023، غدا الثلاثاء، والذي ينعقد في القاهرة للمرة الأولى خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بحضور ممثلين عن 190 دولة حول العالم من أعضاء الاتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، برعاية الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، وبالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.

ويلقي الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كلمة مصر في حضور فرناندو لابيس رئيس الاتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، الذي يفتتح المؤتمر بإعلان استضافة مصر له للمرة الأولى، بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعض ممثلي هيئات الطيران المدني لبعض الدول وممثلي عدد من الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني المصري.