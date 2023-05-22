بدء جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمقرر خلالها مناقشة، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمـد مجـد الـدين بركـات، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومـة بشـأن "تصدير الفـائض مـن الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية" مثل اليونان – إيطاليا.

وأشار النائب خلال طلب المناقشة، إلى ما ذكره التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من أن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربوا على حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020.

وقال النائب، نظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، مشيرا، إلى العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى حاجة اقتصادية ملحة آتية.

وطالب النائب، الحكومة بتوضيح سياستها بشأن تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية كاليونان وإيطاليا.