برودة وفرص أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك في انخفاض درجات الحرارة المتوقعة على أغلب أنحاء الجمهورية، بسبب التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط حتى الصباح الباكر.

وتوقعت منار، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة مئوية، مشيرة إلى استمرار الطقس الربيعى على السواحل الشمالية، بينما تكون الأجواء حارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة في الليل وتزيد من الانخفاض في أواخره وحتى الصباح بأجواء برودة خصوصًا في المحافظات الشمالية ويكون الطقس معتدلًا على كافة محافظات الجمهورية.

ونوهت إلى تكون السحب المائية والشبورة على كافة ونشاط الرياح ينحصر في السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسقوط أمطار على السواحل الشمالية على مطروح والسلوم.

وتوقعت غانم، أن تكون درجات الحرارة العظمى يوم الأحد ستكون 33 درجة مئوية، مؤكدة استمرار درجات الحرارة الحارة من الأحد إلى الخميس المقبل؛ مع نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة المثيرة، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وستصل لـ20 درجة مئوية خلال فترات الليل.

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