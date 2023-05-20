طلاب إعدادية الجيزة يؤدون اللغة العربية في أول أيام امتحانات نهاية العام

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط، داخل لجان مراقبة ومؤمنة.

جدير بالذكر، أصدر أشرف سلومة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان والعمل على الحل الفوري لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحاني.

وفى سياق متصل تابع وكيل الوزارة بمحافظة الجيزة ، إدارتي شمال والدقى، متفقدا جاهزية لجان رفاعة الطهطاوي الابتدائيه وأحمد زويل الإعداديه والمستقبل الإعداديه واطمئن علي الإضاءة والتهوية ونظافة اللجان الفرعية، وكذلك تعقيمها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من نظاقة وتعقيم الحمامات

كما تابع سلومة، الكنترولات ومدى جاهزيتها وتوفير جميع احتياجاتها اللازمة لأداء عملها فى جو هادئ ومريح.

ونبه وكيل الوزارة، على دور أمن اللجان الهام فى ضرورة عدم السماح لأى طالب أو طالبة باصطحاب الهاتف المحمول أو أى وسائل إتصالات حرصا على مصلحة الطالب حتى لا يتعرض إلى المساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.