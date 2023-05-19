نقل شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من شوال بمسجد الإمام الحسين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة.

وتقدم بعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، بحضور بعض قيادات وزارة الأوقاف.

ويلقي خطبة الجمعة، الشيخ أحمد الدسوقي مكي إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حول "سنن الله الكونية في القرآن الكريم"، ويتلو القرآن الكريم الشيخ علي محمود شميس، وينقلها الإذاعي وليد الحسيني.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضروة الالتزام بتعليمات خطبة الجمعة، والتي تم وضعها مسبقا، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ودعت وزارة الأوقاف، الأئمة والخطباء بالالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبوقت الخطبة وعدم مخالفتها بأي حال من الأحوال، مؤكدة ثقتها في سعة الأفق العلمي والدعوي لهم.

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