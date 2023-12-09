محافظ القاهرة: الانتهاء من جميع الأعمال التنسيقية الخاصة بالانتخابات

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تم إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الاستعدادات والإجراءات النهائية التي تم اتخاذها بالمحافظة استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها غدا ولمدة 3 أيام.

وتأكد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، من الانتهاء من جميع الأعمال التنسيقية بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

وأكد محافظ القاهرة، جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم بالعاصمة حوالي 8236761 ناخب موزعون على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالاضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الربط بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأكد محافظ القاهرة ثقته في مشاركة الشعب المصري بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستوري.

اقرأ أيضًا:

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024