محافظ الجيزة يثمن فعاليات مهرجان "إبداع" لاكتشاف مواهب الشباب

الجيزة - أ ش أ:

ثمن محافظ الجيزة أحمد راشد فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان (إبداع) الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة؛ للاهتمام بالشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الثلاثاء- إن المهرجان الذي بدأت فعالياته أكتوبر الماضي وتستمر حتى أبريل 2024 يجرى انعقاده داخل الجامعات المصرية بالمجالات الأدبية والعلمية والفنية .

وأضاف أنه يمكن الشباب من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة من خلال هذا المهرجان الاستفادة من فعاليات وفقرات المهرجان التي ستتضمن تكريم الفائزين، كما يعد فرصة لتنمية وتطوير مهاراتهم على أيدي متخصصيين.

ودعا الشباب من أبناء المحافظة للمشاركة والاستفادة من المهرجان للإعلان عن مواهبهم ومهاراتهم، واستثمار الفرصة لعرضها على الجمهور وتقييمها من خلال لجان التحكيم والإشراف التابعة للمهرجان.